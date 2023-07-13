Про це він сказав в етері Еспресо.

"Звернімося до Конституції України 1996 року, а також рішення Конституційного Суду України від 14 липня 2021 року про визнання конституційним закону про мову. Двомовність не є конституційною, єдиною державною мовою є українська. Але ніхто не забороняє послуговуватися іншим мовами за згодою сторін, якщо це визначено конкретними завданнями, наприклад, проведення міжнародних заходів у сферах медицини, освіти, науки тощо. А що стосується сфери кінематографа, то профільний комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики наступного тижня розглядатиме цей законопроєкт і буде наполягати на тому, щоб питання захисту прав громадян на українську мову були захищені. Жодних експериментів у кінематографі із заміни українського дубляжу титруванням бути не може", - підкреслив уповноважений із захисту державної мови.

Тарас Кремінь зауважив, що громадяни України не зобов'язані володіти іншою мовою, окрім державної.