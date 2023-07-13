Кремінь: жодних експериментів у кінематографі із заміни українського дубляжу титруванням бути не може
Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови, зауважив щодо законопроєкту Кабміну про застосування англійської мови в Україні, що двомовність не є конституційною, єдиною державною мовою є українська
Про це він сказав в етері Еспресо.
"Звернімося до Конституції України 1996 року, а також рішення Конституційного Суду України від 14 липня 2021 року про визнання конституційним закону про мову. Двомовність не є конституційною, єдиною державною мовою є українська. Але ніхто не забороняє послуговуватися іншим мовами за згодою сторін, якщо це визначено конкретними завданнями, наприклад, проведення міжнародних заходів у сферах медицини, освіти, науки тощо. А що стосується сфери кінематографа, то профільний комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики наступного тижня розглядатиме цей законопроєкт і буде наполягати на тому, щоб питання захисту прав громадян на українську мову були захищені. Жодних експериментів у кінематографі із заміни українського дубляжу титруванням бути не може", - підкреслив уповноважений із захисту державної мови.
Тарас Кремінь зауважив, що громадяни України не зобов'язані володіти іншою мовою, окрім державної.
- 17 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд готує законопроєкт, спрямований на визнання англійської мови як міжнародної мови спілкування, і розробляє рішення для доступності її вивчення.
- 28 червня в Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про застосування англійської мови в Україні. Документ визначає англійську як мову міжнародного спілкування в країні та сприяє її вивченню. Законопроєкт передбачає розширення сфер застосування англійської та збільшення частки фільмів мовою оригіналу з українськими субтитрами.
- 4 липня на сайті Кабінету міністрів України з'явилася петиція, у якій українці вимагають залишити в кінотеатрах український дубляж, оскільки він сприяє українізації
- 7 липня петиція про збереження українського дубляжу зібрала необхідні 25 тис. голосів за 4 дні
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.69
Купівля 36.69Продаж 37.4
-
EUR
Купівля 40.79Продаж 41.76
- Актуальне
- Важливе