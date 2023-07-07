Петиція про збереження українського дубляжу зібрала необхідні 25 тис. голосів за 4 дні
Станом на вечір 7 липня петицію про збереження українського дубляжу підписали 25 170 українців, тепер її має розглянути президент України Володимир Зеленський
Відповідна петиція опублікована на сайті президента України.
Її створив актор та режисер дублювання Павло Скороходько у відповідь на законопроєкт №9432 "Про застосування англійської мови в Україні", який передбачає, що іноземні фільми, які зняті англійською, мають демонструватися мовою оригіналу з українськими субтитрами.
Він попросив внести зміни у цей законопроєкт, зазначивши, що "в Україні дубляж вже давно став окремим культурним явищем і частиною культурного надбання", а його скасування спричинить зменшення популярності української мови, оскільки саме дубляж свого часу сприяв її значній популяризації.
"І це не кажучи про відчутне зменшення глядачів у кінотеатрах. Відтак, кінотеатри, а також вся галузь виробництва дубльованого кінопродукту зазнає шкоди. Ба більше, подібне рішення гарантовано підштовхне потенційного глядача до перегляду кінофільмів на піратських сайтах російською мовою, оскільки стрічки, які глядач захотів би переглянути, не будуть перекладені українською", - йдеться у петиції.
Скороходько закликав не знищувати український кінодубляж, а додати до існуючих сеансів, сеанси мовою оригіналу з українськими субтитрами, "аби залишити потенційному глядачу право вибору, якою мовою дивитись кінофільми".
- 17 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд готує законопроєкт, спрямований на визнання англійської мови як міжнародної мови спілкування, і розробляє рішення для доступності її вивчення.
- 28 червня в Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про застосування англійської мови в Україні. Документ визначає англійську як мову міжнародного спілкування в країні та сприяє її вивченню. Законопроєкт передбачає розширення сфер застосування англійської та збільшення частки фільмів мовою оригіналу з українськими субтитрами.
- 30 червня мовний омбудсмен заявив, що звуження сфери застосування української мови, зокрема, у дубляжі є неприпустимим, адже порушує Конституцію України.
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