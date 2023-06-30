Про це інформує пресслужба.

"Будь-які зазіхання на юридичний статус української мови як державної на території України неприпустимі, оскільки порушують конституційний лад держави, загрожують національній безпеці та самому існуванню державності України". Про це йдеться в історичному рішенні Конституційного Суду України від 14 липня 2021 року про визнання конституційним Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", – сказав Кремінь.

Омбудсмен наголошує, що наразі не розуміє, чи титрування може повністю замінити дубляж, бо кожен українець має право на інформацію державною мовою.

Без дубляжу можуть бути порушені права українців, бо в Конституції написано, що громадяни не зобов’язані знати іншу мову, крім державної, вважає омбудсмен.

"Не забуваймо, що у закладах загальної середньої освіти наші діти вивчають дві іноземні мови, але це не означає, що застосування української мови в усіх сферах суспільного життя на території України може бути обмежене. Підкреслюю ще раз: є рішення КСУ і єдиною державною залишається українська", – додав Кремінь.

Нагадаємо, 28 червня в Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про застосування англійської мови в Україні. Документ визначає англійську як мову міжнародного спілкування в країні та сприяє її вивченню. Законопроєкт передбачає розширення сфер застосування англійської та збільшення частки фільмів мовою оригіналу з українськими субтитрами.