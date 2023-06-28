Про це повідомляє пресслужба мовного омбудсмена.

Уповноважений закликає Міністра доручити Національній комісії зі стандартів державної мови в найкоротший термін ухвалити нове рішення, яке повністю відповідатиме пункту 11 статті 8 Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії".

За словами Креміня, нинішньою рекомендацією Нацкомісія вийшла за межі визначених законом повноважень і її пропозиція не містить чітких рекомендацій щодо перейменування населених пунктів у більшості випадків.

“Аналіз назв населених пунктів, запропонованих до приведення у відповідність до стандартів державної мови, засвідчив як вихід Національної комісії зі стандартів державної мови за межі визначених Законом повноважень, так і відсутність передбачених Законом чітких рекомендацій щодо їх перейменування у більшості випадків”, - йдеться у листі Уповноваженого на очільника МОН.

За словами Уповноваженого, перелік Нацкомісії містить велику кількість назв населених пунктів, які відповідають стандартам державної мови, а саме: Запоріжжя, Перемога, Зоряне, Мирне, Травневе, Маяк, Молодіжне, Об'єднане тощо.

Крім того, Кремінь наголосив, що у більшості рекомендацій не пропонується правильний варіант назви, а міститься дивне формулювання "обґрунтувати доцільність збереження поточної назви або запропонувати нову назву в установленому законодавством порядку", що не відповідає вимогам закону.

Довідково: Закон України “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізацію топонімії” набуває чинності 27 липня 2023 року. Він сприятиме подоланню наслідків російської імперської політики в Україні та забезпечить приведення назв географічних об’єктів у відповідність до стандартів державної мови, що відповідає вимогам статті 41 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, згідно з якою географічні назви та інші назви об’єктів топоніміки населених пунктів виконуються державною мовою.