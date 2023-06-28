Уповноважений із захисту мови виступив проти перейменовування Запоріжжя та інших населених пунктів
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до міністра освіти й науки Оксена Лісового з проханням скасувати рішення Національної комісії зі стандартів державної мови про перейменування низки населених пунктів, зокрема, Запоріжжя
Про це повідомляє пресслужба мовного омбудсмена.
Уповноважений закликає Міністра доручити Національній комісії зі стандартів державної мови в найкоротший термін ухвалити нове рішення, яке повністю відповідатиме пункту 11 статті 8 Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії".
За словами Креміня, нинішньою рекомендацією Нацкомісія вийшла за межі визначених законом повноважень і її пропозиція не містить чітких рекомендацій щодо перейменування населених пунктів у більшості випадків.
“Аналіз назв населених пунктів, запропонованих до приведення у відповідність до стандартів державної мови, засвідчив як вихід Національної комісії зі стандартів державної мови за межі визначених Законом повноважень, так і відсутність передбачених Законом чітких рекомендацій щодо їх перейменування у більшості випадків”, - йдеться у листі Уповноваженого на очільника МОН.
За словами Уповноваженого, перелік Нацкомісії містить велику кількість назв населених пунктів, які відповідають стандартам державної мови, а саме: Запоріжжя, Перемога, Зоряне, Мирне, Травневе, Маяк, Молодіжне, Об'єднане тощо.
Крім того, Кремінь наголосив, що у більшості рекомендацій не пропонується правильний варіант назви, а міститься дивне формулювання "обґрунтувати доцільність збереження поточної назви або запропонувати нову назву в установленому законодавством порядку", що не відповідає вимогам закону.
Довідково: Закон України “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізацію топонімії” набуває чинності 27 липня 2023 року. Він сприятиме подоланню наслідків російської імперської політики в Україні та забезпечить приведення назв географічних об’єктів у відповідність до стандартів державної мови, що відповідає вимогам статті 41 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, згідно з якою географічні назви та інші назви об’єктів топоніміки населених пунктів виконуються державною мовою.
- 22 червня Національна комісія зі стандартів державної мови, центральний орган виконавчої влади, рекомендував розглянути перейменування міста Запоріжжя. Там зазначили, що назва може не відповідати стандартам.
- Відомо, що фахівці-філологи та історики закладів вищої освіти з усіх регіонів України склали перелік з 1400 міст та сіл, які рекомендується перейменувати на виконання закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізацію топонімії". Запоріжжя входить до переліку назви сіл, селищ, міст області, які "можуть не відповідати лексичним нормам української мови, зокрема стосуватися російської імперської політики".
- Комісія рекомендує обґрунтувати "доцільність збереження поточної назви або запропонувати нову назву".
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