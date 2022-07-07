Генерал армії України поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Кремль уже боїться і свого населення. Окрім того, що російська верхівка боїться НАТО та України, вони бояться і розчарування серед росіян та початку масового руху проти війни. А тоді, можливо, й проти Путіна", - зазначив Маломуж.

Генерал додав, що кремль не має резервів, але оголошення війни буде мати надзвичайно негативні наслідки для російської верхівки.

"Російська верхівка впевнено заявляє, що все буде виконано, але ми вже бачимо, що мобілізаційних резервів немає. Якщо вони вже пішли по колоніях, це ознака того, що немає де брати резерви. Оголошення війни виллється у дуже негативну ситуацію, адже кремль бреше про перемоги", - зауважив Микола Маломуж.

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