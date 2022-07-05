Путін хоче зіткнути Лукашенка з НАТО, щоб домовлятися з Альянсом на рівних, - дипломат Чалий

Дипломат поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Путін цілком реально може піти на провокацію руками Білорусі, підняти ставки й потім уже домовлятися. Але не з Україною, а вже з Північноатлантичним альянсом. Саме цього Росія й хоче. Тож не варто виключати провокацій з боку Путіна руками білорусів. Але білоруський диктатор Лукашенко вже відчув, до чого все йде. Він зрозумів, що від нього хоче Путін і почав давати задню", - зазначив Чалий.

Дипломат припустив, що Путін не наважиться погрожувати країнам НАТО.

"Погрози країнам НАТО - це не те саме, що погрози Україні. Росії дали чітко зрозуміти всі лідери й генеральний секретар Альянсу: тільки суньтесь, тільки дюйм землі й від усіх країн НАТО отримаєте відповідь. Тому нікуди росіяни не полізуть. Бункерний не наважиться", - зауважив Валерій Чалий.

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