Путін хоче зіткнути Лукашенка з НАТО, щоб домовлятися з Альянсом на рівних, - дипломат Чалий
Надзвичайний і Повноважний посол України у США 2015-2019 рр. Валерій Чалий висловив думку, що президент країни-агресорки Росії Володимир Путін хоче зіткнути самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з НАТО, щоб уже потім РФ домовлялася з Альянсом на рівних
Дипломат поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Путін цілком реально може піти на провокацію руками Білорусі, підняти ставки й потім уже домовлятися. Але не з Україною, а вже з Північноатлантичним альянсом. Саме цього Росія й хоче. Тож не варто виключати провокацій з боку Путіна руками білорусів. Але білоруський диктатор Лукашенко вже відчув, до чого все йде. Він зрозумів, що від нього хоче Путін і почав давати задню", - зазначив Чалий.
Дипломат припустив, що Путін не наважиться погрожувати країнам НАТО.
"Погрози країнам НАТО - це не те саме, що погрози Україні. Росії дали чітко зрозуміти всі лідери й генеральний секретар Альянсу: тільки суньтесь, тільки дюйм землі й від усіх країн НАТО отримаєте відповідь. Тому нікуди росіяни не полізуть. Бункерний не наважиться", - зауважив Валерій Чалий.
- 2 липня стало відомо, що колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що погрози Росії на адресу Литви свідчать про реальну загрозу прямого збройного конфлікту Альянсу з РФ. Расмуссен також вважає, що НАТО 2008 р. дало невірний сигнал російському диктатору Володимиру Путіну, коли відмовило у ПДЧ Україні.
- 3 липня польський журналіст Славомір Сєраковський висловив думку, що вступ Швеції та Фінляндії в Північноатлантичний альянс відтягне частину російського війська від України.
- 4 липня Північноатлантичний альянс завершив перемовини зі Швецією та Фінляндією про їхній вступ.
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