Журналіст висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"Позитивним кроком є те, що Швеція і Фінляндія скоро стануть членкинями Північноатлантичного альянсу. А це, самі знаєте, залучення чергових російських сил на Півночі, а отже - полегшення для України й порятунок для країн Балтії. Я справді вважаю, що це відсіч Росії та справжній удар для Путіна, який хотів відходу НАТО від кордонів Росії", - зазначив Сєраковський.

Польський журналіст додав, що президент Путін сам наблизив військо Північноатлантичного альянсу до Росії.

"Російський диктатор Володимир Путін через свою геополітичну дурість навпаки наблизив НАТО до Російської Федерації. А українська армія показала, що та друга армія світу - то жарт. Маса війська, людей, яких кремль сприймає як гарматне м’ясо, кидається на фронт без жодної поваги ні до українців, ні навіть до росіян", - зауважив Славомір Сєраковський.

28 червня, перед офіційним відкриттям саміту НАТО в Мадриді, Анкара погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.

29 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про офіційне запрошення Швеції та Фінляндії приєднатися до Альянсу. Пізніше Володимир Путін сказав, що Москва відповість "симетрично" на встановлення військової інфраструктури НАТО у Фінляндії та Швеції.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Фінляндія і Швеція офіційно підпишуть свої протоколи про вступ до Альянсу 5 липня.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb