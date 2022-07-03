Вступ Швеції та Фінляндії в НАТО відтягне частину російського війська від України, - польський журналіст Сєраковський
Польський журналіст Славомір Сєраковський вважає, що вступ Швеції та Фінляндії в Північноатлантичний альянс відтягне частину російського війська від України
Журналіст висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".
"Позитивним кроком є те, що Швеція і Фінляндія скоро стануть членкинями Північноатлантичного альянсу. А це, самі знаєте, залучення чергових російських сил на Півночі, а отже - полегшення для України й порятунок для країн Балтії. Я справді вважаю, що це відсіч Росії та справжній удар для Путіна, який хотів відходу НАТО від кордонів Росії", - зазначив Сєраковський.
Польський журналіст додав, що президент Путін сам наблизив військо Північноатлантичного альянсу до Росії.
"Російський диктатор Володимир Путін через свою геополітичну дурість навпаки наблизив НАТО до Російської Федерації. А українська армія показала, що та друга армія світу - то жарт. Маса війська, людей, яких кремль сприймає як гарматне м’ясо, кидається на фронт без жодної поваги ні до українців, ні навіть до росіян", - зауважив Славомір Сєраковський.
- 28 червня, перед офіційним відкриттям саміту НАТО в Мадриді, Анкара погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.
- 29 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про офіційне запрошення Швеції та Фінляндії приєднатися до Альянсу. Пізніше Володимир Путін сказав, що Москва відповість "симетрично" на встановлення військової інфраструктури НАТО у Фінляндії та Швеції.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Фінляндія і Швеція офіційно підпишуть свої протоколи про вступ до Альянсу 5 липня.
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