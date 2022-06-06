Восени почнуться соціальні та політичні протести у Білорусі, які перекинуться на Росію, - нардеп Наливайченко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Треба відзначити, що насправді у Білорусі існував партизанський рух, була невеличка рейкова війна з перешкоджанням постачанню важкого озброєння та снарядів з початком російської агресії, особливо, це було помітно у березні-квітні цього року. Також у середині самої Білорусі протестні настрої й опозиція дуже сильні", – запевнив нардеп.



Наливайченко пояснив, що за десятки років протистоянню режиму Лукашенка білоруська опозиція навчилася працювати та, хай їх не так видно й чути зараз, бо вони не мають доступу до жодних ЗМІ, особливо у Білорусі, але вони є та мають досить серйозну силу.



"Я підтверджую, що вже восени, і сам Лукашенко це розуміє, і у Росії теж це усвідомлюють, будуть вже більш масові соціальні та політичні протести. Я думаю, що вони почнуться з Мінська, з Білорусі, а потім перекинуться і на територію Росії. Протести будуть пов'язані безпосередньо з війною. Те, що РФ продовжує вчиняти військові злочини та веде війну на нашій території, точно зачіпає Білорусь. Я вже не кажу, що режим Лукашенка втрачає економічно щодня, зараз він знаходиться майже на повному фінансуванню російського бюджету, така ситуація довго не буде існувати", – зазначив Наливайченко.



Народний депутат додав, що також до Білорусі вводяться суттєві міжнародні акції і далі будуть продовжуватися. До того ж Білорусь через війну втратила двосторонні торговельні відносини з Україною, які мали взаємний товарообіг до 6 млрд доларів і більше, це серйозна втрата для білоруської економіки.



"Білорусь вже платить ціну за підтримку агресивного режиму Путіна. Мій висновок, що Білорусь, як народ, встоїть і доб'ється змін, а як режим, піде на дно, як пішов крейсер "Москва" – підсумував Валентин Наливайченко.

Раніше США додали 71 компанію з РФ і Білорусі до "чорного" торгового списку

Також лідерка білоруської опозиції, Світлана Тихановська стверджує, що режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка наказував військам наступати в Україні, але вищі офіцери проігнорували його

2 червня моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що режим Лукашенка перекидає понад 50 одиниць військової техніки у прикордонну з Волинню область.

На території прикордонної з Україною білоруської Брестської області проходять так звані російсько-білоруські навчання. При цьому вояки з РФ ставляться до білорусів як до майбутнього гарматного м'яса