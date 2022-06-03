США додали 71 компанію з РФ і Білорусі до "чорного" торгового списку

Про це свідчать дані у федеральному реєстрі.

Відомо, що обмеження на експорт входять до ряду нових санкцій, які Вашингтон запровадив у відповідь на війну Росії в Україні, включно з обмеженнями щодо російських олігархів та представників еліти країни.

Обмеження на експорт, зокрема, стосуються одного білоруського підприємства "Елерон" і 70 російських компаній та інших структур, таких як кілька підрозділів Російської Академії наук. У тому числі - Інститут проблем передачі інформації імені А. А. Харкевича.

Також до "чорного" списку додали також авіаційний комплекс ім. С.В. Ільюшина, дослідно-конструкторське бюро імені А. С. Яковлєва, головне управління глибоководних досліджень міністерства оборони Росії, конструкторське бюро хімічного машинобудування, науково-виробничий центр "Сапсан", Всеросійський науково-дослідний інститут експериментальної фізики, що входить до складу "Росатома" та інші.

За документом, санкції також запровадили проти Воронезької акціонерної авіабудівної компанії. Це один із найбільших у РФ заводів, що виробляє пасажирські й вантажні літаки.

За 100 днів санкцій Росія втратила 256 млрд фунтів. ВВП Росії цього року скоротиться на 15 відсотків, оскільки санкції придушують торгівлю нафтою та зброєю. Британський урядовий аналіз показав, що Росія за 100 днів суворих санкцій втратила вже 256 млрд фунтів стерлінгів.

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