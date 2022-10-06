Про це повідомляє Головне управління розвідки України, цитуючи слова Вадима Скібіцького.

"Ми спостерігаємо, наприклад, історію Північного Кавказу. Кремль розуміє, що це регіон де може бути якийсь супротив, або де може бути протестний рух. Через те там йде повна мобілізація молодих людей, які здатні протистояти, які здатні виступити проти Кремля, – заявив Вадим Скібіцький. – У них є списки і дані про тих людей, хто висловлює протест, хто може бути небезпечним для путінського режиму. Їх просто забирають і відправляють як гарматне м'ясо на фронт і це тепер дуже легко приховати мобілізацією".

За даними представника ГУР, така ж ситуація відбувається у Татарстані та інших регіонах, у яких проживають національні меншини, які надалі можуть виступати проти політики Кремля.

21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті Кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.

23 вересня Рамзан Кадиров заявив, що в Чечні не виконуватимуть указ про мобілізацію на війну з Україною.

Петро Порошенко під час поїздки на Харківщину заявив, що мобілізація в Росії врешті-решт призведе до краху путінського режиму.

Головред Defense Express Олег Катков вважає, що Росія може втратити частину мобілізованих на шляху до України