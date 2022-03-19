Кремль може оголосити тотальну мобілізацію росіян

Про це із посиланням на заяву Генерального штабу українських Збройних Сил передає Еспресо.TV.



"Виходячи з того, що ворогу завдано великих втрат в особовому складі, існує ймовірність, що військово-політичним керівництвом Російської Федерації буде прийнято рішення внесення змін до існуючого законодавства та розпочато відкриту мобілізацію для продовження затяжної, виснажливої війни", - зазначає Генштаб ЗСУ.



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Перед цим, з метою виправдання таких дій, не виключається здійснення "низки провокацій на території Російської Федерації із загибеллю мирного населення, як це було зроблено перед початком Другої Чеченської кампанії".



"Це надасть можливість провладній верхівці ухвалити рішення щодо оголошення воєнного стану та тотальної мобілізації громадян", - наголошує український Генштаб.





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