Кремль найбільше боїться бути ізольованим, - дипломат Омелян

Про це він розказав в етері Еспресо.

"Я говорив і у 2014 році, і не втомився повторювати зараз, що Кремль має бути знищений. Спокій настане, коли відбудеться розпад російської держави. Щодо заяв Лаврова, то вони пояснюються дуже просто, - це фантомні болі Кремля. Москва понад усе дуже боїться опинитися в ізоляції. Коли розповідають, що Росія займається імпортозаміщенням і готова бути ізольованою від всього світу, - це брехня. Найбільше чого боїться Кремль – бути ізольованим", - підкреслив ексміністр.

Володимир Омелян пояснив, що саме тому Кремль дуже обережно спостерігає за тим, що відбувається з Китаєм. Москва розуміє, що Пекін незадоволений теперішньою історією, що "блискавична" війна перетворилася на затяжну.

"Путін сказав, що готовий до війни на роки, а це взагалі не влаштовує Пекін. Та й весь світ вже змучився від цієї авантюри, сподіваюся, останньої авантюри Кремля. Тому, ми бачимо ситуацію, що діалог з Китаєм триває. Важка роль переговірника знову випала Макрону, який настійливо намагався весь час шукати якийсь контакт з Путіним. І зараз Захід намагається вибудувати ту саму конструкцію в надії на те, що Сі прийде до тями й буде думати про майбутнє. Я скептично ставлюся, що це спрацює, але треба спробувати. Захід намагається пояснити Пекіну, що економічна співпраця набагато вигідніша, а ніж спроба захопити Тайвань чи оголосити війну Заходу", - сказав Омелян.