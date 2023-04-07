Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Кремль найбільше боїться бути ізольованим, - дипломат Омелян
Ексклюзив

Кремль найбільше боїться бути ізольованим, - дипломат Омелян

7 квітня, 2023 п'ятниця
18:55
Світ

Володимир Омелян, дипломат, міністр інфраструктури України (2016-2019), військовослужбовець ЗСУ, вважає брехнею розповіді про те, що Росія займається імпортозаміщенням і готова бути ізольованою від всього світу

Про це він розказав в етері Еспресо.

"Я говорив і у 2014 році, і не втомився повторювати зараз, що Кремль має бути знищений. Спокій настане, коли відбудеться розпад російської держави. Щодо заяв Лаврова, то вони пояснюються дуже просто, - це фантомні болі Кремля. Москва понад усе дуже боїться опинитися в ізоляції. Коли розповідають, що Росія займається імпортозаміщенням і готова бути ізольованою від всього світу, - це брехня. Найбільше чого боїться Кремль – бути ізольованим", - підкреслив ексміністр.

Володимир Омелян пояснив, що саме тому Кремль дуже обережно спостерігає за тим, що відбувається з Китаєм. Москва розуміє, що Пекін незадоволений теперішньою історією, що "блискавична" війна перетворилася на затяжну.

"Путін сказав, що готовий до війни на роки, а це взагалі не влаштовує Пекін. Та й весь світ вже змучився від цієї авантюри, сподіваюся, останньої авантюри Кремля. Тому, ми бачимо ситуацію, що діалог з Китаєм триває. Важка роль переговірника знову випала Макрону, який настійливо намагався весь час шукати якийсь контакт з Путіним. І зараз Захід намагається вибудувати ту саму конструкцію в надії на те, що Сі прийде до тями й буде думати про майбутнє. Я скептично ставлюся, що це спрацює, але треба спробувати. Захід намагається пояснити Пекіну, що економічна співпраця набагато вигідніша, а ніж спроба захопити Тайвань чи оголосити війну Заходу", - сказав Омелян.

  • 6 квітня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Китай нічим не може допомогти у ситуації з Україною, тому Росія має намір продовжувати збройну агресію
  • Також Сі Цзіньпін на зустрічі з Макроном закликав якнайшвидше розпочати мирні переговори щодо України
Відео
Україна
Росія
Китай
Володимир Путін
Захід
Сергій Лавров
Тайвань
війна з Росією
Еммануель Макрон
Сі Цзиньпін
Читайте також:
путін
6 квітня, 2023 четвер
На засіданні Радбезу Путін визначив винних у провалі "спецоперації", - генерал Маломуж
Лавров
6 квітня, 2023 четвер
Лавров заявив про "гарячу фазу війни" зі США через постачання в Україну далекобійної зброї
путін
6 квітня, 2023 четвер
Тільки дві людини у світі зможуть змусити Путіна зупинити війну, - військовий експерт Ступак
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.21
    Купівля 37.21
    Продаж 38.04
  • EUR
    Купівля 40.26
    Продаж 41.14
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
7 квітня
20:21
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:04
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Російський гелікоптер випустив ракети по приватному будинку на Сумщині
20:04
Кадр зі зйомок фільму «Я, «Побєда» і Берлін»
Spiegel: чиновник Porsche запропонував Путіну налагодити в РФ виробництво легковиків з рисами "Волги" та "Побєди"
20:02
OPINION
Володимир Гевко
Назва "гречкосії" стала умовною для сучасних українців
20:01
Зерно ячменя - Ілюстротавни фото
Україна та Польща розроблять нові правила транзиту сільськогосподарських культур наступного тижня, - Мінагро
20:00
Огляд
Еліна Світоліна
Повернення Світоліної, скандал у Литві та дебют Забарного в АПЛ: Огляд найголовніших подій українського спорту за 1-7 квітня
19:49
Артем Кравець
Ексфутболіст "Динамо" заявив, що змінив свою думку стосовно Криму
19:37
обмін полоненими
Росія відмовилась обміняти військовополонених мусульман з нагоди Рамадану, - ОП
19:21
пожежа
З початку року в Україні виникло понад 3 875 пожеж на відкритих територіях та в екосистемах
19:04
Митрополіт Онуфрій
У митрополита Онуфрія та ще понад 20 священників УПЦ МП виявили громадянство РФ
19:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 408 дня війни: арешт "політолога" Медведчука та збиття ворожого Су-25
18:56
ЛГБТ
До позову Єврокомісії проти Угорщини через дискримінацію ЛГБТ+ приєдналися 15 країн ЄС
18:48
РФ висунула журналісту WSJ Гершковичу обвинувачення у шпигунстві, він заперечив провину
18:41
окупанти крим
Загарбники погрожують українцям в окупації забрати житло за відмову від паспорта РФ і обмежують у пересуванні, - Генштаб
18:34
Мірча Луческу
Луческу підтвердив інформацію, що ним зацікавилася "Ніцца"
18:19
Ексклюзив
Андрій Дубас
Колапс економіки РФ невідворотний, - президент Асоціації банків Дубас
18:06
OPINION
Віталій Гайдукевич
Забудьте все, ми створимо для вас нову реальність
18:00
ГУР: у Росії з'являються місцеві групи збройного опору режимові Путіна
17:59
обстріл
Російська авіація обстріляла Оріхів на Запоріжжі
17:58
Уражені "Росатомом"
Росатом планує побудувати в Білорусі експериментальний ядерний реактор
17:54
Антон Дербілов
У боях за звільнення Кремінної загинув художник із Харкова Антон Дербілов
17:50
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Слідчі знайшли сліди вибухівки на судні, яке пов'язують з диверсією на "Північних потоках", - NYT
17:44
Михайло Волинець
ВАКС закрив провадження проти нардепа Волинця, якого підозрювали в недостовірному декларуванні
17:42
мікросхема, чіп, електроніка
FT: Британська компанія в обхід санкцій поставила в Росію електроніки на $1,2 млрд
17:20
Робота з відновлення електропостачання Херсон
На Херсонщині електропостачання відновили у ще двох населених пунктах
17:18
Зерно
Україна погодилася припинити експорт зерна до Польщі, залишиться лише транзит
17:16
Міськрада Полтави проголосувала за демонтаж пам'ятників Пушкіну, Зигіну й Ватутіну
17:04
Закликав убивати українців: священнику-блогеру РПЦ оголосили підозру
16:57
Анонс
"Ворскла" - "Інгулець", УПЛ
УПЛ: "Ворскла" перемогла "Інгулець", розклад інших матчів 20-го туру
16:57
Саакашвілі
"Мене катували, труїли важкими металами": Саакашвілі заявив, що вмирає у в'язниці
16:52
евакуаційні поїзди
З Херсона щодня евакуюються близько 120 мирних жителів, – депутат Хлань
16:46
сирія бойовики
Уряд почав запровадження санкцій проти Сирії на 50 років
16:44
Сумщина
Російські війська з мінометів обстріляли населений пункт на прикордонні Сумщини
16:42
Анонс
Христина Парубій, війна, волонтери, війна і волонтери
Волонтери збирають докази знущань російських військових та про примітивний світ окупантів | Ірина iSky в проєкті "Війна і волонтери"
16:36
Обстріл Харківщини
Росіяни обстріляли село на Харківщині, загинув чоловік
16:35
бригада швидкої потрапила під обстріл
Під артилерійський обстріл на Херсонщині потрапила бригада швидкої допомоги: є поранені
16:35
полонені окупанти
Унаслідок заяв про контрнаступ ЗСУ кількість росіян, які хочуть здатися в полон, збільшується, - ГУР
16:28
Зеленський
Зеленський провів засідання Ставки: обговорили запобігання витокам військової інформації
16:28
Ексклюзив
Херсон
Евакуація з Херсона проходить у авральному порядку - коли після обстрілів немає, де жити, - ексрадник мера
16:27
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морпіхи знищили за тиждень 39 росіян, сховище з боєприпасами, 2 безпілотники і танк
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV