Кремль панічно боїться, що їх рабське населення дізнається правду про війну в Україні, - Огризко
Дипломат Володимир Огризко вважає, що Кремль панічно боїться того, щоб російське суспільство дізналось правду про війну в Україні, що може призвести до дестабілізації внутрішньої ситуації
Таку думку дипломат висловив в ефірі Еспресо.TV
“Президент Зеленський сьогодні дав інтерв’ю для представників російських ЗМІ. Два з цих ЗМІ названі в Росії іноземними агентами. Не встигли інтерв’ю опублікувати, як Роскомнадзор вже заборонив публікацію цього інтерв’ю в Росії. Росія панічно боїться правди про війну в Україні. Бо все-таки за дві години президент Зеленський міг багато чого міг розповісти про події в Україні.” - пояснив Огризко
Дипломат наголосив, що в Кремлі панічно бояться того, що їх рабське населення може отримувати правдиву інформацію про війну в Україні. Оскільки, на думку дипломата, там вважають, що це може похитнути віру в їхнього фашистського лідера“В Кремлі дуже бояться, що їхнє рабське населення дізнається правду про війну в Україні, що може похитнути віру в їх фашистського лідера. Оскільки, всі плани Путіна про захоплення Донбасу, чи то півдня України будуть знищені. Навіть зазомбоване населення, якому показати правду, почне думати”, - додав Огризко
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