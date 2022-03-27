Кремль панічно боїться, що їх рабське населення дізнається правду про війну в Україні, - Огризко

Таку думку дипломат висловив в ефірі Еспресо.TV

“Президент Зеленський сьогодні дав інтерв’ю для представників російських ЗМІ. Два з цих ЗМІ названі в Росії іноземними агентами. Не встигли інтерв’ю опублікувати, як Роскомнадзор вже заборонив публікацію цього інтерв’ю в Росії. Росія панічно боїться правди про війну в Україні. Бо все-таки за дві години президент Зеленський міг багато чого міг розповісти про події в Україні.” - пояснив Огризко

Дипломат наголосив, що в Кремлі панічно бояться того, що їх рабське населення може отримувати правдиву інформацію про війну в Україні. Оскільки, на думку дипломата, там вважають, що це може похитнути віру в їхнього фашистського лідера

“В Кремлі дуже бояться, що їхнє рабське населення дізнається правду про війну в Україні, що може похитнути віру в їх фашистського лідера. Оскільки, всі плани Путіна про захоплення Донбасу, чи то півдня України будуть знищені. Навіть зазомбоване населення, якому показати правду, почне думати”, - додав Огризко