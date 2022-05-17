Про це інформує Головне управління розвідки МО України.

Як передає розвідка, за час повномасштабної війни армії РФ не вдалося виконати жодних стратегічних завдань, про які Путін вів мову у промові 23 лютого.

""Непереможна та легендарна" армія виявилася ордою вбивць, мародерів, ґвалтівників та боягузів під керівництвом нездар та злодіїв. Некомпетентність, російської військової верхівки перевершила усі очікування світової спільноти", - пише ГУР.

Як стало відомо, Москва почала масово та показово карати командирів російських військ ха невдачі та поразки в Україні. Таким чином Кремль намагається уникнути наслідків та перекласти відповідальність за скоєні злочини на військових.

"Пошук винних керівництво країни-окупанта розпочало в "кращих сталінських традиціях", - зазначає ГУР.

Повідомляється, що за втрату ракетного крейсера "Москва" ЧФ РФ був показово відсторонений від посади та заарештований командувач Чорноморського флоту віцеадмірал Ігор Осипов. Слідчі дії також було розпочато щодо його першого заступника віцеадмірала Сергія Пінчука.

Крім того, за втрати особового складу, озброєння та військової техніки керівництво РФ усунуло з посади Владислава Єршова, який керував шостою армією російських ЗС.

Москва також відсторонила командира першої танкової армії Західного військового округу генерал-лейтенанта Сергія Киселя. За те, що останній "всупереч наказу вищого керівництва" начебто відправляв на виконання каральних операцій на територію України строковиків.

Також у зв'язку з незадовільним виконанням поставлених завдань керівництво РФ усунуло з посади командувача 22 АК південного військового округу в Криму генерал-майора Аркадія Марзоєва.

Відсторонили від виконання обовʼязків і командира 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника Михайла Пономарьова.

Як передає ГУР, показові покарання та арешти лише сприятимуть поширенню серед російських військових недовіри до своїх командирів.

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