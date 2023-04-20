Кремль проводить "чистку" поліції та Росгвардії для посилення контролю над ними, – ISW
Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що в Росії проводять чистку апарату внутрішньої безпеки, щоб усунути "неугодних" Кремлю чиновників
Про це пише ISW.
У звіті інституту йдеться про те, що Російська Федеральна служба безпеки (ФСБ), схоже, проводить широкомасштабну інспекцію внутрішніх органів безпеки.
Це відбувається нібито через "витік даних російських спецслужб на прохання громадян України".
Повідомлення про рейди ФСБ і МВС у відділеннях поліції Москви відбуваються на тлі серії арештів і звільнень високопоставлених членів керівництва Росгвардії
Аналітики зазначають, що Кремль може підштовхувати до таких арештів і розслідувань, щоб проінспектувати апарат внутрішньої безпеки з метою усунення чиновників, які вийшли з-під контролю Кремля, і подальшої консолідації контролю над органами внутрішньої безпеки.
- Також у сьогоднішньому звіті ISW пише про те, чому Росія використовує "шахеди".
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