Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що протягом останніх двох десятиліть Росія розширює поняття тероризму в російському законодавстві, а в грудні цього року держдума запропонувала нові поправки до Кримінального кодексу РФ, які прирівнюють диверсію з терактом.

"Федеральна служба безпеки Росії перейшла від визначення діяльності ісламістських бойовиків на Кавказі як тероризму до орієнтації тероризму навколо концепції "українських диверсантів", - кажуть аналітики.

В Інститут зауважили, що очільник російської ФСБ Олександр Бортніков заявив, що у 2022 році у РФ спостерігалося зростання "терористичної активності", яку він пов’язав із СБУ, що нібито працює за підтримки Заходу.

"Російська влада використовує війну проти України, щоб виправдати розширення законодавства щодо тероризму під виглядом захисту внутрішньої безпеки. Такі заходи, ймовірно, нададуть російським спецслужбам більшу свободу в придушенні внутрішнього інакомислення", - додають аналітики.

Нагадаємо, заступник голови радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що у РФ можуть зняти мораторій на смертну кару для боротьби з "жовто-блакитними диверсантами".

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