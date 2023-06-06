Кремль звинуватив Київ у підриві Каховської ГЕС, Данілов відреагував

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

Пєсков заявляє, нібито це провокація з боку України.

"Ми можемо вже зараз однозначно заявити, що йдеться про навмисну диверсію української сторони. Ця диверсія потенційно може спричинити дуже важкі наслідки для кількох десятків тисяч жителів регіону, екологічні наслідки, наслідки іншого характеру, які ще належить встановити", - заявив представник країни-терористки.

Він також стверджує, що таким чином Україна намагається "лишити Крим без води", оскільки "не досягає поставлених цілей у контрнаступі", який нібито розпочався 2 дні назад.

"Падає рівень води у водосховищі. І відповідно різко скорочується подача в канал. Судячи з усього, пов'язана диверсія і з тим, що розпочавши 2 дні тому великомасштабні наступальні дії, зараз українські збройні сили не досягають поставлених цілей. Ці наступальні дії захлинаються",— зазначив представник Кремля.

Прессекретар Путіна заявляє, що Росія не причетна до підриву.

Своєю чергою секретар РНБО Олексій Данілов у ефірі телемарафону відповів на таку заяву Пєскова.

"Вони захльобуються від злоби, що не можуть вирішити питання військовим шляхом і тому зараз вигадують різні нісенітниці, які не мають жодного підтвердження", - каже він.

Данілов нагадав, що з березня минулого року Каховська ГЕС була повністю під контролем Росії, на ній не було українських воєнних.

"Про що волає ця людина мені складно сказати. Я вже звик, коли цей чоловік з вусами починає щось розповідати, аби виправдати агресію проти нашої країни", - додав секретар РНБО.

Він розповів, що Україні було відомо про так звані закладки, зроблені окупантами ще восени минулого року.

"Саме зараз вони вирішили їх використати для того, щоб запобігти нашому контрнаступу....Тож ми до підриву не маємо жодного відношення, що б там у Кремлі не розповідали", - закінчив Данілов.