Кремлівські політтехнологи запустили програму серед молоді на окупованих територіях: залучають до роботи у так званих місцевих адміністраціях
Кремлівські політтехнологи на окупованих територіях запустили кампанію з популяризації "державної" та "муніципальної" служби серед молоді від 18 до 35 років
Про це пише Центр національного спротиву.
Зазначається, що таким чином окупанти намагаються заповнити дефіцит кадрів в окупаційних адміністраціях.
Програму названо "ГосСтарт", а її розробка здійснювалась за розпорядженням заступника начальника управління президента РФ із внутрішньої політики Грачьова Євгенія Ніколаєвіча. Курується даний процес російським федеральним агентством у справах молоді - Росмолодежь.
За даними ЦНС, відповідно до плану кампанії, на початковому етапі молодь залучається до "молодіжних рад" та стажування в окупаційних органах, а надалі з отриманням російського паспорта та проходженням спецперевірки влаштовуються на роботу.
ЦНС попереджає, що робота в окупаційних органах розцінюється як колабораційна діяльність та передбачає притягнення до кримінальної відповідальності.
- Росіяни на тимчасово окупованих територіях влаштовують українцям допити на поліграфі. Особливий інтерес для них становлять люди без паспорта країни-агресорки.
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