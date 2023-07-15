Про це пише Центр національного спротиву.

Зазначається, що таким чином окупанти намагаються заповнити дефіцит кадрів в окупаційних адміністраціях.

Програму названо "ГосСтарт", а її розробка здійснювалась за розпорядженням заступника начальника управління президента РФ із внутрішньої політики Грачьова Євгенія Ніколаєвіча. Курується даний процес російським федеральним агентством у справах молоді - Росмолодежь.

За даними ЦНС, відповідно до плану кампанії, на початковому етапі молодь залучається до "молодіжних рад" та стажування в окупаційних органах, а надалі з отриманням російського паспорта та проходженням спецперевірки влаштовуються на роботу.

ЦНС попереджає, що робота в окупаційних органах розцінюється як колабораційна діяльність та передбачає притягнення до кримінальної відповідальності.