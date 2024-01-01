Крим і битва в Чорному морі стануть центром тяжіння війни: Зеленський про воєнні плани України на 2024 рік

Про це він заявив в інтерв'ю The Economist.

Зеленський мало розповів про те, чого Україна може досягти у 2024 році, пояснюючи, що витоки інформації перед контрнаступом минулого літа допомогли Росії підготувати свою оборону. Проте він зазначив, що Крим і пов’язана з ним битва в Чорному морі стануть центром тяжіння війни. За його словами, ізоляція Криму від РФ і деградація російського військового потенціалу там "надзвичайно важливі для нас, тому що це спосіб зменшити кількість атак з цього регіону".

Він говорить, що успішна операція була б "прикладом для світу", а також мало б великий ефект всередині Росії, зокрема це б показало, що "тисячі російських офіцерів загинули лише через амбіції Путіна".

Читайте також: Звільнення Чорного моря, знищення ворожої авіації та ліквідація зрадників: якими були найбільші успіхи Сил оборони у 2023 році. Розповідаємо

Але Зеленський наголошує, що швидкість будь-якого успіху залежатиме від військової допомоги, яку він отримає від західних партнерів. Він попросив крилату ракету TAURUS далекого радіусу дії німецького виробництва зі здатністю вибухати глибоко всередині цілі. Це може дозволити Україні зруйнувати Керченський міст вартістю $4 млрд, фактично ізолюючи Кримський півострів від Росії.

"Росія має знати, що для нас це військовий об’єкт", - каже президент, припускаючи, що німці не єдина західна держава, яка стоїть на його шляху.

За словами Зеленського, заявлені стратегічні амбіції України повернутись до її початкових кордонів не змінилися і не зміняться, але він більше не встановлює часових рамок і не дає обіцянок щодо того, скільки території Україна може "деокупувати" 2024 року. Він підкреслює, що його безпосереднім завданням у сухопутній війні буде "захищати схід, врятувати ці дуже важливі міста України, схід і південь, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв", а також захистити критичну інфраструктуру своєї країни.