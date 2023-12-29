"Україна фактично вигнала Чорноморський флот РФ із Криму": Росія передислокувала кораблі після атаки по "Новочеркаську"

Про це пише Bloomberg.

"Жоден кримський порт більше не є безпечним для російських військових кораблів. Україна фактично вигнала флот з Криму", - сказав директор Центру аналізу стратегій і технологій в Москві Руслан Пухов.

Зазначається, що загалом Росія втратила щонайменше 20 суден, включаючи військові кораблі, підводний човен і десантний катер, з початку повномасштабного вторгнення.

Видання припускає, що атаки посилили тиск на російську оборону на півострові, проте вони, ймовірно, матимуть обмежений вплив на розвиток бойових дій.

"Росія не коментувала місцезнаходження свого Чорноморського флоту, хоча супутникові знімки показали, що судна, ймовірно, перемістилися з Севастополя після удару по штабу", - йдеться у повідомленні.

Там також додали, що після атаки по "Новочеркаську" російський флот тепер по суті покладається на Новоросійськ.

Що відомо про знищення "Новочеркаська"

Вночі 26 грудня жителі Феодосії в окупованому росіянами Криму повідомляли про гучні вибухи над містом. Згодом очільник Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив інформацію про знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ".

Також у Повітряних силах повідомили, що великий десантний корабель "Новочеркаськ" атакували крилатими ракетами з тактичної авіації близько 02:30. У ПС відзвітували про нього, як про знищений.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері телемарафону поінформувала, що велика детонація була спричинена не просто пальним або боєкомплектом самого корабля, а, ймовірно, вантажем, який перебував на борту.

Натомість видання "Крим. Реалії" повідомило, що два російські воєнні кораблі залишили бухту Феодосії через кілька годин після того, як українські військові завдали удару по порту і десантному кораблю "Новочеркаськ".

Росіяни відправили до Феодосії велику групу оперативників із метою розслідування знищення десантного корабля "Новочеркаськ", пише "Атеш".

Пізніше журналісти помітили велику колону вантажівок-зерновозів на феодосійській об'їзній дорозі після атаки ЗСУ на порт Феодосії. Вона рухалася у напрямку Керчі.