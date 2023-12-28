Після удару ЗСУ по порту: під Феодосією зафіксували рух колони зерновозів до Керчі

Про це повідомляє "Крим. Реалії".

Зазначається, що Росія експортувала зерно, викрадене з тимчасово окупованих територій України, через Феодосійський порт, у тому числі на судна під іноземними прапорами.

Натомість російська влада публічно підтверджувала, що вивозить українське зерно з окупованих територій на анексований Кримський півострів. Так званий глава Криму Сергій Аксьонов визнавав, що Росія продає українське зерно, однак пізніше заявив, що у кримських портах не завантажують зерно для прямих поставок за кордон.

Що відомо про знищення "Новочеркаська"

Вночі 26 грудня жителі Феодосії в окупованому росіянами Криму повідомляли про гучні вибухи над містом. Згодом очільник Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив інформацію про знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ".

Також у Повітряних силах повідомили, що великий десантний корабель "Новочеркаськ" атакували крилатими ракетами з тактичної авіації близько 02:30. У ПС відзвітували про нього, як про знищений.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері телемарафону поінформувала, що велика детонація була спричинена не просто пальним або боєкомплектом самого корабля, а, ймовірно, вантажем, який перебував на борту.

Натомість видання "Крим. Реалії" повідомило, що два російські воєнні кораблі залишили бухту Феодосії через кілька годин після того, як українські військові завдали удару по порту і десантному кораблю "Новочеркаськ".

Росіяни відправили до Феодосії велику групу оперативників із метою розслідування знищення десантного корабля "Новочеркаськ", пише "Атеш".