РФ вивела з бухти Феодосії 2 воєнні кораблі після знищення "Новочеркаська"
У вівторок, 26 грудня, з акваторії морського порту Феодосії вийшли два воєнні кораблі РФ
Про це пише кореспондент "Крим.Реалії".
За інформацією джерела, два російські воєнні кораблі покинули бухту Феодосії через кілька годин після того, як українські військові завдали удару по порту і десантному кораблю "Новочеркаськ".
"Через дим і велику відстань ідентифікувати кораблі не було можливості, проте судячи з розмірів, йдеться про один військовий корабель і один військовий катер ЧФ Росії. Судячи з напрямку, кораблі залишали феодосійську бухту", - повідомляє кореспондент.
"Радіо Свобода" також встановило, що ще одним частково затопленим кораблем виявився старий навчально-тренувальний корабель "УТС-150".
Який вигляд має порт Феодосії після удару по "Новочеркаську"
Що відомо про знищення "Новочеркаська"
Вночі 26 грудня жителі Феодосії в окупованому росіянами Криму повідомляли про гучні вибухи над містом. Згодом очільник Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив інформацію про знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ".
Також у Повітряних силах повідомили, що великий десантний корабель "Новочеркаськ" атакували крилатими ракетами з тактичної авіації близько 02:30. У ПС відзвітували про нього, як про знищений.
Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері телемарафону поінформувала, що велика детонація була спричинена не просто пальним або боєкомплектом самого корабля, а, ймовірно, вантажем, який перебував на борту.
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