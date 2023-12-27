Путін прагне покарати сили ППО Криму: росіяни шукають винних у знищенні "Новочеркаська", - "Атеш"

Про це пише "Атеш".

У повідомленні партизани зазначають, що вночі 27 грудня до Феодосії направили оперативників ФСБ, контррозвідки, прокуратури та відомчої комісії. Туди також має прибути керівництво різних структур Москви.

Водночас після знищення десантного корабля в місцевих мешканців перевіряють телефони, а також обшукують будинки, аби знайти навідників.

Агенти військового руху українців та кримських татар зауважили: "Путін у повній люті через знищення БДК "Новочеркаськ". Виданий наказ про покарання сил ППО Криму й очікується, що багатьох командирів відправлять на фронт для участі в штурмових групах. "Фактично позбавляються їх", - додали в "Атеш".

Агенти також зауважили, що росіяни мають проблеми з виявленням ракет західного виробництва. Проте командири, які відповідають за протиповітряну оборону, приховують цю інформацію та стверджують про відсутність проблем.

Що відомо про знищення "Новочеркаська"

Вночі 26 грудня жителі Феодосії в окупованому росіянами Криму повідомляли про гучні вибухи над містом. Згодом очільник Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив інформацію про знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ".

Також у Повітряних силах повідомили, що великий десантний корабель "Новочеркаськ" атакували крилатими ракетами з тактичної авіації близько 02:30. У ПС відзвітували про нього, як про знищений.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері телемарафону поінформувала, що велика детонація була спричинена не просто пальним або боєкомплектом самого корабля, а, ймовірно, вантажем, який перебував на борту.

Натомість видання "Крим. Реалії" повідомило, що два російські воєнні кораблі залишили бухту Феодосії через кілька годин після того, як українські військові завдали удару по порту і десантному кораблю "Новочеркаськ".