Крим і "ЛДНР". Арахамія назвав дві нерозв'язані проблеми на переговорах з Росією, - FoxNews
Росія наполягає на тому, щоб Україна визнала незалежними так звані "народні республіки" і не ставила питання окупованого півострова. Це неприйнятно для українського суспільства
Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив американському телеканалу FoxNews, що в переговорах з Росією щодо припинення війни є два проблемних питання. Зокрема, про Крим та визнання "ЛДНР". Про це інформує Еспресо.TV.
"Єдині проблеми, за якими практично неможливо домовитися, - це Крим і так звані республіки, які, - Росія наполягає на тому, - щоб ми визнали незалежними. Це неприйнятно для українського суспільства", - заявив Арахамія.
При цьому політик додав, що українська делегація не знає, як розв'язати ці питання, але стверджує, що українська делегація не готова піти на компроміс щодо територіальної цілісності України в ході переговорів.
"Я не думаю, що у нас зараз є вибір, щоб навіть обговорювати якісь моделі, де ми визнаємо ці території. Наша позиція тверда. Ми готові обговорювати будь-які інші динамічні варіанти, але не визнання цих територій", - пояснив Арахамія.
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