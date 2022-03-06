Крим і "ЛДНР". Арахамія назвав дві нерозв'язані проблеми на переговорах з Росією, - FoxNews

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив американському телеканалу FoxNews, що в переговорах з Росією щодо припинення війни є два проблемних питання. Зокрема, про Крим та визнання "ЛДНР". Про це інформує Еспресо.TV.

"Єдині проблеми, за якими практично неможливо домовитися, - це Крим і так звані республіки, які, - Росія наполягає на тому, - щоб ми визнали незалежними. Це неприйнятно для українського суспільства", - заявив Арахамія.

При цьому політик додав, що українська делегація не знає, як розв'язати ці питання, але стверджує, що українська делегація не готова піти на компроміс щодо територіальної цілісності України в ході переговорів.

"Я не думаю, що у нас зараз є вибір, щоб навіть обговорювати якісь моделі, де ми визнаємо ці території. Наша позиція тверда. Ми готові обговорювати будь-які інші динамічні варіанти, але не визнання цих територій", - пояснив Арахамія.



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