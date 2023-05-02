Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

"Якщо ми говоримо про встановлення дистанційної блокади, мова повинна йти про сотні та тисячі одиниць озброєння. Півострів перетворений рашистами на суцільну військову базу. Військові об'єкти просто один на одному - аеродроми, авіабази, морські бази, місця постійної дислокації сухопутніх підрозділів, морської піхоти. Це астрономічна кількість того, що вони натягли з 2014 року і те, що вони до цього там мали, і мав СРСР там", - розповів він.

Катков додав, що повинна йти мова про велику кількість засобів ураження - дрони, ракетне далекобійне озброєння.

"Буде необхідність перекриття паромних переправ. Якщо Кримський міст буде остаточно виведений з ладу - на мій погляд, до цього вони були готові ще з перших днів повномасштабної війни. Вони притягли в Крим додаткові великі десантні кораблі. У Бердянську зараз біля десяти ВДК залишається. Вони у випадку знищення Кримського мосту можуть взяти на себе завдання з перевезення необхідних речей для підтримки власної обороноздатності. Існують систематичні випадки, коли знищуються стратегічні важливі об'єкти. Аеродром Саки, найбільший у Криму нафтоперевальний термінал у Севастополі. Мова йде не про кількість ППО, а про кількість цілей, які треба вразити", - підсумував експерт