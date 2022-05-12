Про це повідомила уповноважена з прав людини Верховної Ради України Людмила Денісова у facebook.

"За 2,5 місяці війни у кремлі почали усвідомлювати, що настрої громадян в Криму змінюються. Кримчани чекають звільнення півострова від рашистської навали. В АРК активізувався партизанський рух проти рашистів. Відкрито телеграм-канал "Крим – край партизанської слави"", - написала Денісова.

За її словами, росіяни ще у в березні почали масово вивозити свої родини з півострова. Водночас стрімко стартував продаж нерухомості. Також відбуваються акції проколювання коліс автомобілів, чиї власники підтримують Z-фашистів. Родичі кримчан, які воюють в лавах російської армії проти України, почали отримувати попередження. На листівках написано "Військовослужбовець російської федерації, знай: ми вже тут. Крим це Україна".

"На фоні цього у кремлі віддали наказ місцевим "поліцейським" та ефесбешникам посилити тиск та не допустити провокацій в Криму. З цією метою на допомогу відправили козаків з Ростовської області. Окупаційні сили будуть займатися пошуком та затриманням українських активістів. Також, посилена охорона всієї військової техніки, що перекидається через Крим на материкову частину України", - додала вона.

Людмила Денісова вкотре зазначила, що жорстоке поводження з мирними жителями на окупованих територіях це військовий злочин і ц е порушує Статут Міжнародного військового трибуналу та Римський статут Міжнародного кримінального суду та норми Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

8 травня минуло три тисячі днів російсько-української війни. 20 лютого 2014 року відбулися розстріли Небесної Сотні, і в ці дні Путін розпочав спецоперацію із "повернення Криму".

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