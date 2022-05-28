Кримська епархія УПЦ (МП) заявила, що залишається у підпорядкуванні патріарха Кирила
Сімферопольська і Кримська єпархія УПЦ Московського патріархату відмовилася визнати рішення собору, який оголосив про незалежність від Російської православної церкви
Про це йдеться єпархії у заяві після Собору церкви.
Делегація кримської єпархії проголосувала проти ухвалення постанови Собору та запропонованих змін до статуту про управління УПЦ (МП)
"Сімферопольська та Кримська єпархія залишається під омофором Святійшого Патріарха Московського та всієї Русі", - йдеться у повідомленні.
- 26 травня УПЦ (МП) оголосила про "повну самостійність і незалежність" від Москви, засудила Кирила та висунула умови ПЦУ для перемовин.
- Архієпископ Чернігівський і Ніжинський ПЦУ Євстратій Зоря вважає, що слова про "незалежність і самостійність" у рішенні Собору УПЦ МП — це винахід для прикриття залежності та несамостійності
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