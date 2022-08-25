Про це сказав у ефірі Еспресо голова Ради резервістів командування сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Зараз правильно поставлена ставка на те, щоб не переходити в прямий наступ, а знищувати їхню логістику - шляхи та центри, які підсилювали війська на правому березі Дніпра на Херсонщині - ми говоримо зараз про Крим. Там росіяни попри всю роздуту бульбашку майже не були готові", - зазначив він.

На його думку, Чорноморський флот не гравець у війні зараз.

"У Криму - 10 вражених аеропортів і складів БК. Кримський міст, який був символом потужності сил РФ, став шикарним джерелом постачання негативу, переляку, недовіри до уряду в Росії. Маса росіян, яка прийшла в Крим - від 200 до 500 тис. втекла через нього. Вони повертаються додому, а це як правило родини військових, партійна номенклатура, туристи. Це росіяни, які розраховували на комфортні умови проживання в Криму і тут відбувається максимальний розрив шаблону", - сказав Тимочко.

Він додав, що ці люди повертаються додому і несуть негативну місію.

"Пізніше ми побачимо, як воно спрацює. Зараз на окупованих Запоріжжі та Херсонщині росіяни не можуть набрати чиновників, освітян та медиків, щоб вони проводили окупаційну роботу. Зараз спробуйте з Росії завезти своїх людей, коли вони знають. що сталося в Криму", - підсумував військовий.