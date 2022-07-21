Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у телеграмі.

За словами радника мера, під час чергового приїзду до Маріупольського району російських кураторів Сабліна та Петра Іванова у фермерів, які не встигли евакуюватися, примусово відбирають землю та врожай.

"Тепер від маріупольських фермерів вимагають не просто зібрати та віддати у власність “молодій республіці” увесь врожай. Тепер за допомогою безперечного аргументу російської зброї їх примушують підписати юридичні папери про безоплатне передання права власності на земельні ділянки й майно людям, яких вказує Іванов", - йдеться у повідомленні.

Також Андрющенко інформує, що окупанти на тимчасово окупованих територіях влаштували українцям справжнє кріпацтво.

"Особливий цинізм в тому, що після цього їм заборонено евакуюватись в будь-який бік і вони зобов’язані працювати в наймі в рекетирів майже безкоштовно. Так виглядає сучасне кріпацтво Росії", - написав Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі за наказом російських кураторів окупанти проводять приховану мобілізацію через оголошення вакансій.

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