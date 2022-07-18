У Маріуполі окупанти провадять приховану мобілізацію через оголошення вакансій

Про це повідомила Маріупольська міська рада

Російські куратори наказали окупаційній владі Маріуполя провести приховану мобілізацію чоловіків призовного віку. Початок відкритої мобілізації заплановано на середину вересня - після проведення псевдо референдуму про приєднання до Росії.

"Армія ворога зазнала великих втрат, тому зараз Росія намагається мобілізувати чоловіків на тимчасово окупованих територіях України, - підкреслив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. - Це їх спроба посилити свої позиції. Але вже зараз вони розуміють, що перемога нашої держави - це лише питання часу. Як і звільнення Маріуполя. Звертаюся до маріупольців, які знаходяться в місті, не піддавайтеся російської пропаганді та уникайте працевлаштування там, звідкіля вас кинуть на "фронт" помирати. З кожним днем перемога України все ближче та наш Маріуполь обов‘язково буде звільнено ".

Як зазначено, восени передовсім мобілізують студентів "університетів", некваліфікованих робочих комбінату, працівників поліції та звільнених з пунктів фільтрації. А на вже приховану мобілізацію проводять через оголошення вакансій, як це робили у Донецьку. Наразі начебто шукають "працівників" для МЧС та Приазовської колонії. "Донецькі " обурюються небажанням маріупольців йти у добровольці - захищати "молоду республіку " та "звільняти" інші міста України.

У Росії триває прихована мобілізація, щоб зібрати "гарматне м'ясо" для війни в Україні

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