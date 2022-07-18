У Маріуполі окупанти провадять приховану мобілізацію через оголошення вакансій
У Маріуполі за наказом російських кураторів окупанти провадять приховану мобілізацію через оголошення вакансій, як це було у Донецьку
Про це повідомила Маріупольська міська рада
Російські куратори наказали окупаційній владі Маріуполя провести приховану мобілізацію чоловіків призовного віку. Початок відкритої мобілізації заплановано на середину вересня - після проведення псевдо референдуму про приєднання до Росії.
"Армія ворога зазнала великих втрат, тому зараз Росія намагається мобілізувати чоловіків на тимчасово окупованих територіях України, - підкреслив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. - Це їх спроба посилити свої позиції. Але вже зараз вони розуміють, що перемога нашої держави - це лише питання часу. Як і звільнення Маріуполя. Звертаюся до маріупольців, які знаходяться в місті, не піддавайтеся російської пропаганді та уникайте працевлаштування там, звідкіля вас кинуть на "фронт" помирати. З кожним днем перемога України все ближче та наш Маріуполь обов‘язково буде звільнено ".
Як зазначено, восени передовсім мобілізують студентів "університетів", некваліфікованих робочих комбінату, працівників поліції та звільнених з пунктів фільтрації. А на вже приховану мобілізацію проводять через оголошення вакансій, як це робили у Донецьку. Наразі начебто шукають "працівників" для МЧС та Приазовської колонії. "Донецькі " обурюються небажанням маріупольців йти у добровольці - захищати "молоду республіку " та "звільняти" інші міста України.
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