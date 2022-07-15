У Росії запустили маховик мобілізації, - Данілов

Про це написав у Twitter секретар РНБО Олексій Данілов.

"На Росії запущений маховик прихованої мобілізації. Грошове забезпечення для контрактників збільшено до 4 тисяч доларів. Створюються так звані "добровольчі батальйони"", - сказав Данілов.

Також він додав, що російське керівництво мобілізує до війни в’язнів, засуджених за кримінальними статями.

Крім того, за словами Данілова, міноборони РФ збільшує зарплати бійців контрактної служби, аби вони погодилися відправитися в Україну.

12 липня адвокат Полозов в ефірі Еспресо заявив, що загальна мобілізація в Росії малоймовірна. Росіяни не підуть помирати в окопи за Путіна.

1 липня стало відомо, що Росія розпочала мобілізацію у Владивостоці і Сергєєвці.

29 червня повідомлялось, що на деяких територіях Білорусі можуть провести мобілізацію населення.

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