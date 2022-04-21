Криптобіржа Binance обмежить росіянам користування рахунками, на яких є більше 10 тис. євро

Про це Binance повідомила на своїй платформі.



"У відповідності до п'ятого пакету обмежувальних заходів ЄС проти Росії Binance зобов'язана обмежити послуги для громадян Росії – фізичних і юридичних осіб, які зареєстровані в Росії і мають активів на понад 10 тис. євро", – вказано у повідомленні.



Такі користувачі зможуть тільки вивести кошти зі своїх рахунків. Будь-яка торгівля або інші операції будуть заборонені.



Binance також відзначила, що інші криптобіржі також муситимуть запровадити відповідні обмеження.

Нагадаємо, ембарго на вугілля з серпня та подальші заборони на експорт: ЄС схвалив п'ятий пакет санкцій проти РФ.

Binance анонсувала криптовалютну картку для українських мігрантів, а також припинила підтримку транзакцій з російськими картки Mastercard та Visa.

ЄС працює над шостим санкційним пакетом.