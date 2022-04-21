Криптобіржа Binance обмежить росіянам користування рахунками, на яких є більше 10 тис. євро
Одна з найбільших світових криптобірж у відповідності до п'ятого пакету санкцій запроваджує обмеження рахунків росіян, на яких міститься криптовалюти понад 10 тис. євро в еквіваленті
Про це Binance повідомила на своїй платформі.
"У відповідності до п'ятого пакету обмежувальних заходів ЄС проти Росії Binance зобов'язана обмежити послуги для громадян Росії – фізичних і юридичних осіб, які зареєстровані в Росії і мають активів на понад 10 тис. євро", – вказано у повідомленні.
Такі користувачі зможуть тільки вивести кошти зі своїх рахунків. Будь-яка торгівля або інші операції будуть заборонені.
Binance також відзначила, що інші криптобіржі також муситимуть запровадити відповідні обмеження.
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