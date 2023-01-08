Про це в ефірі Еспресо заявив політолог та офіцер першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна Сухопутних військ ЗСУ Тарас Березовець.

"Що стосується ситуації під Бахмутом. Я б сказав, що критична точка цієї битви не пройдена. Вона ще попереду - ворог буде намагатися захопити Бахмут і Соледар. Цю пікову точку ми пройдемо до кінця січня місяця. Після того, коли ми отримаємо потрібну кількість бронетехніки, ми будемо готові до проведення повномасштабних наступальних успішних операцій, подібних до тих, які були здійснені на Харківщині та Херсонщині", - вважає він.

8 січня Інститут вивчення війни повідомив, що заяви російських військових про неминуче оточення міста Бахмут на Донеччині не відповідають дійсності.