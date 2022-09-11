Кривдник Макгрегора ефектно переміг "гільйотиною" у прощальному бою в UFC
Нейт Діас здобув дострокову перемогу над Тоні Фергюсоном у поєдинку, який став для нього останнім в UFC
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Американські бійці напівсередньої ваги (до 77,1 кг) зустрілися у ніч проти неділі, 11 вересня, на турнірі Абсолютного бійцівського чемпіонату UFC 279 в Лас-Вегасі (США).
Діас здобув дострокову перемогу в четвертому раунді, застосувавши проти Фергюсона "гільйотину" - задушливий прийом, коли затискається голова суперника.
Це бій став для 37-річного Нейта Діаса останнім в UFC. У 2016 році американець двічі зустрічався з головною зіркою змішаних єдиноборств Конором Макрегором. У першому поєдинку він дострокового переміг ірландця, а у реванші - програв за очками.
На UFC 279 Нейт Діас мав битися з Хамзатом Чімаєвим зі Швеції, а Тоні Фергюсон - з Лі Цзіньляном з Китаю. Але Чімаєв провалив зважування, а бійці отримали інших суперників.
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