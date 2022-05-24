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Головна війна з Росією Криза жанру. Росія згадала про фейк семирічної давності, знову розповідає про те, що Анджей Дуда - онук бандерівця

Криза жанру. Росія згадала про фейк семирічної давності, знову розповідає про те, що Анджей Дуда - онук бандерівця

24 травня, 2022 вiвторок
22:33
війна з Росією Михайло Дуда та Анджей Дуда, фейк РФ

Росіяни твердять, що саме дідусь виховав польського президента у дусі "нацизму".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

У російсько- та польськомовних дописах в соцмережах поширюється інформація про начебто українське походження польського президента Анджея Дуди. Зокрема, стверджується, що Анджей Дуда є онуком Михайла Дуди, українського націоналіста та командира Української Повстанської Армії, який воював з поляками та брав участь у подіях на Волині в 1943 році, - йдеться у повідомленні ЦПД.

Також йдеться про те, що польський президент вихований дідусем в дусі "нацизму", і тому він підтримує "українських неонацистів".

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що такі заяви є фейком, який ще 7 років тому спростував сам Анджей Дуда.  

"Українець Михайло Дуда не міг бути дідом А.Дуди, оскільки не мав дітей і помер у 1950 р., за 22 роки до народження президента Польщі в 1972 р.

Справжній дід нинішнього очільника Польщі по батьківській лінії, поляк Алоіз Дуда жив у Старому Сончі і помер в 1992 році.

  • До слова, росіяни активно розганяють фейк про те, що вірус мавпячої віспи, який шириться світом, "вирвався" з українських біолабораторій.

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Новини
ОУН-УПА
Анджей Дуда
дід
фейки Росії
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