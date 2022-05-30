Крок за кроком звільняємо нашу землю, - Зеленський

Про це він заявив у вечірньому зверненні, опублікованому у Telegram.

"Ситуація на Донбасі залишається в цілому надзвичайно тяжкою. Російська армія намагається точково зібрати переважаючі сили для більшого і більшого тиску на наших захисників. Там, на Донбасі, зараз зібраний максимум бойової потужності російської армії. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Авдіївка, Курахове, Словʼянськ та деякі інші населені пункти залишаються для окупантів ключовими мішенями саме на цьому напрямку", - сказав президент.

Він подякував усім захисникам та захисницям, які героїчно тримають оборону.

"Сьогодні російські війська знову обстріляли Харків. Через кордон України і Росії була обстріляна і територія нашої Сумської області. Продовжується боротьба за Херсонську область. Крок за кроком звільняємо нашу землю і поступово наближаємось до тієї точки, в якій Росії все ж таки доведеться відкласти зброю, порахувати всіх своїх вбитих і перейти до дипломатії. Обов'язково доведеться", - підсумував Зеленський.