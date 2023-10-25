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Крученики з грибами і сиром в сметанному соусі. Як приготувати цю смачну страву
Крученики з грибами та сиром в сметанковому соусі - страва по особливому смачна та соковита, з неповторним ароматом
Інгредієнти для приготування кручеників з грибами та сиром:
- куряче філе - 1 кг
- печериці - півкілограма
- майонез - 100 г
- сметана - 300 г
- одна пучка кропу
- одна пучка зеленої цибулі
- три зубчики часнику
Покроковий рецепт приготування кручеників з грибами та сиром:
- нарізаємо пластинами добре помиті гриби
- додаємо на гарячу сковороду олію
- викладемо гриби
- обсмажимо до золотистої скоринки
- куряче філе повинно бути тонким
- нарізаємо його уздовж
- солимо й перчимо з двох боків
- викладаємо на куряче філе смажені гриби
- кожен шматочок м'яса з грибами закручуємо в рулет
- викладаємо на сковороду
- змішаємо майонез, сметану, нашатковані кріп та зелену цибулю
- додаємо сіль
- додаємо перець та інші спеції
- вичавлюємо в соус часник
Фото: pereiaslav.city
- рівномірно викладаємо на м'ясні рулети сметанний соус
- накриваємо сковорідку кришкою
- тушкуємо сорок хвилин
- періодично помішуємо страву
- страву подаємо гарячою з улюбленим гарніром.
Смачного!
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