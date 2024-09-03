Повертати своє: в РEN Ukraine відбудеться розмова з Наріманом Джелялом

Подія відбудеться у просторі PEN Ukraine у Києві на вул. Лук’янівська, 14а.

В розмові з Наріманом-агою - про досвід ув’язнення і природу російського зла, про зміни, які він бачить в українському суспільстві після початку повномасштабного вторгнення, про повернення Криму і боротьбу за бранців Кремля на окупованих територіях, про мости між українською та кримськотатарською культурами і віру в повернення додому.

Наріман Джелял – політик, журналіст, колишній політв’язень в окупованому Росією Криму. Народився 27 квітня 1980 року у місті Навої Узбецької РСР. 1989-го разом з батьками повернувся до Криму. Вивчав політологію в Одеському національному університеті. Працював у газеті “Авдет” та на телеканалі «ATR». Викладав історію і правознавство у Сімферопольській міжнародній школі. Із 2013 року – керівник інформаційно-аналітичного підрозділу та перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу.

4 вересня 2021 року був затриманий окупаційною владою Криму через нібито «диверсію на газопроводі в Криму в селі Перевальне». Джеляла засудили до 17 років ув'язнення у колонії суворого режиму, штрафу в розмірі 700 тисяч рублів та 1,6 років обмеження свободи пересування. З осені 2023 року він перебував у Мінусинській вʼязниці Красноярського краю. 28 червня 2024 року в рамках обміну полоненими Україна Нарімана Джеляла повернула додому.

Умовою участі в події є благодійний внесок від 200 грн.

У рамках цього заходу ми підтримуємо збір на дрони для 48-го штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана.

https://send.monobank.ua/jar/3NWMRHb6yS, номер картки банки 5375 4112 2113 0581

Після сплати внеску потрібно заповнити реєстраційну форму: https://forms.gle/fhmLkK83NSsjUJdh8

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