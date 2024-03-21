Авто, квартира в Києві, 55 земельних ділянок: ДБР затримало експосадовця ЗСУ, який незаконно збагатився

Про це повідомляють пресслужба ДБР та Офісу генпрокурора.

За даними слідства, вже звільнений експосадовець ще будучи при посаді набув активів на майже 58 млн грн.

Мова йде про автомобіль Toyota 2022 року, квартиру в Києві, обласну базу спеціального медичного призначення на Хмельниччині загальною площею 2022 кв м, 55 земельних ділянок у різних регіонах, а також єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

"Сума незаконно набутих коштів більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи", - йдеться у повідомленні.

За місцем проживання експосадовця наразі проводиться обшук. Також вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На незаконно набуті активи судом накладено арешт.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.