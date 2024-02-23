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Не задекларував активи на 14 млн грн і переписав їх на дружину: СБУ оголосила підозру чиновнику Міноборони

23 лютого, 2024 п'ятниця
21:53
Кримінал

Служба безпеки України за сприяння очільника Міноборони викрила на корупції начальника Головного управління капітальних вкладень Міноборони. Він незаконно збагатився на майже 14 млн грн, придбав активи та переписав їх на цивільну дружину

Про це повідомила СБУ.

Згідно з даними слідства, фігурант протягом 2022-2023 років незаконно збагатився на майже 14 млн грн. Потім за ці кошти чоловік придбав дві квартири в новобудовах, гараж та паркомісце у Києві. Також чиновник здійснив покупку трьох автомобілів преміумкласу, зокрема, марок Lexus та BMW.

Аби приховати ці активи, посадовець переписав їх на цивільну дружину й водночас оформив на себе довіреність щодо управління майном.

Розслідування також встановило, що фігурант не задекларував більше 3 млн грн, а ще 3,5 млн грн він зберігав у своєї дружини.

"На підставі матеріалів військової контррозвідки СБУ посадовцю Міноборони повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 368-5 (незаконне збагачення); ч. 1 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації)", - повідомили в СБУ.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та розглядається питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Чиновнику Міноборони загрожує до 10 років за ґратами.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Теги:
Суспільство
Україна
СБУ
Міністерство оборони
корупція в Україні
Міністр оборони України
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