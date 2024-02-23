Не задекларував активи на 14 млн грн і переписав їх на дружину: СБУ оголосила підозру чиновнику Міноборони

Про це повідомила СБУ.

Згідно з даними слідства, фігурант протягом 2022-2023 років незаконно збагатився на майже 14 млн грн. Потім за ці кошти чоловік придбав дві квартири в новобудовах, гараж та паркомісце у Києві. Також чиновник здійснив покупку трьох автомобілів преміумкласу, зокрема, марок Lexus та BMW.

Аби приховати ці активи, посадовець переписав їх на цивільну дружину й водночас оформив на себе довіреність щодо управління майном.

Розслідування також встановило, що фігурант не задекларував більше 3 млн грн, а ще 3,5 млн грн він зберігав у своєї дружини.

"На підставі матеріалів військової контррозвідки СБУ посадовцю Міноборони повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 368-5 (незаконне збагачення); ч. 1 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації)", - повідомили в СБУ.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та розглядається питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Чиновнику Міноборони загрожує до 10 років за ґратами.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.