СБУ оголосила підозру в пособництві у веденні війни гендиректору найбільшої ракетної корпорації РФ Обносову

Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що посадовець входить до близького оточення президента РФ Володимира Путіна та очолює найбільший підсанкційний роїстий холдинг, який виробляє крилаті ракети та керовані авіабомби.

Водночас промислові обсяги відповідного озброєння регулярно надходять до військових з’єднань РФ для війни проти України.

СБУ наголошує, що з початку повномасштабного вторгнення Росії тільки крилатими ракетами Х-101 і Х-555 окупанти завдали понад 140 ударів по цивільній інфраструктурі та енергооб’єктах України. Проте для масованих обстрілів українських населених пунктів рашисти використовують й інші "вироби" корпорації Обносова, серед яких:

крилаті та протикорабельні ракети П-800 "Онікс", Х-22, Х-32 та Х-59;

керовані авіаційні бомби серії КАБ-500 та КАБ-1500.

Встановлено, що за декілька місяців до 24 лютого 2022 року посадовець отримав звання героя Росії за безпосередню участь у підготовці до повномасштабного вторгнення в Україну.

Обносову повідомили про підозру за статтею про пособництво у веденні агресивної війни.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України та оголошення його у міжнародний розшук.

Крім того, правоохоронці здійснюють слідчі дії, спрямовані на виявлення, блокування та подальше стягнення в дохід України всіх іноземних активів фігуранта.