Без підстав надали групу інвалідності сину посадовця: лікарям на Черкащині повідомили про підозру

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, лікар-ортопед допоміг військовозобов’язаному сину посадовця оформити документи про тимчасову непридатність.

"В направленні на медико-соціальну експертну комісію він разом із членом лікарсько-консультативної комісії Уманського комунального некомерційного підприємства зазначили неправдивий діагноз", - йдеться у повідомленні.

Фото: t.me/pgo_gov_ua

На підставі цього направлення ще на початку повномасштабної війни лікарі безпідставно і безстроково надали чоловіку ІІ групу інвалідності.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: t.me/pgo_gov_ua