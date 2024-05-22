Без підстав надали групу інвалідності сину посадовця: лікарям на Черкащині повідомили про підозру
На Черкащині повідомили про підозру в підробці офіційних документів лікарю, члену лікарсько-консультативної комісії, голові та трьом членам медико-соціальної експертної комісії
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
За даними слідства, лікар-ортопед допоміг військовозобов’язаному сину посадовця оформити документи про тимчасову непридатність.
"В направленні на медико-соціальну експертну комісію він разом із членом лікарсько-консультативної комісії Уманського комунального некомерційного підприємства зазначили неправдивий діагноз", - йдеться у повідомленні.
Фото: t.me/pgo_gov_ua
На підставі цього направлення ще на початку повномасштабної війни лікарі безпідставно і безстроково надали чоловіку ІІ групу інвалідності.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Фото: t.me/pgo_gov_ua
- 16 травня повідомлялось, що Служба безпеки України викрила ще одну схему ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку та затримала ділків, які продавали "консульські" посвідчення для втечі.
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