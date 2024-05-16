Продавали фейкові посвідчення працівників "почесних консульств": СБУ викрила схему ухилення від мобілізації

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Трьох ділків затримали на Київщині. Вони продавали ухилянтам фейкові посвідчення працівників «почесних консульств іноземних країн в Україні».

"Фігуранти вписували персональні дані своїх клієнтів в «документи» і додавали їхні фотокартки. За зовнішнім виглядом підробка була високої якості і дуже нагадувала дипломатичні посвідчення встановленого зразка", - повідомляють правоохоронці.

За даними слідства, придбавши фальшивку, ухилянти використовували її, щоб ввести в оману представників ТЦК та СП і уникнути призову.

Фото: t.me/SBUkr

Крім того організатори "схеми" надавали своїм клієнтам поради щодо незаконного перетину кордону з використанням фейкових документів.

Вартість усього "пакету послуг" становила 10 тис. доларів з одного військовозобов’язаного.

"Фігуранти виготовляли підробки у підпільній типографії, яку організували на базі виробничих потужностей своїх знайомих. Співробітники СБУ затримали трьох організаторів оборудки "на гарячому", коли вони отримували гроші за організацію втечі ухилянта за кордон", - зазначають у СБУ.

Фото: t.me/SBUkr

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 (замах на незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до «схеми». Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.