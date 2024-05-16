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Продавали фейкові посвідчення працівників "почесних консульств": СБУ викрила схему ухилення від мобілізації

16 травня, 2024 четвер
15:04
Кримінал СБУ викрила ділків, які продавали ухилянтам "консульські" посвідчення для втечі за кордон
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Служба безпеки України викрила ще одну схему ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку та затримала ділків, які продавали "консульські" посвідчення для втечі

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Трьох ділків затримали на Київщині. Вони продавали ухилянтам фейкові посвідчення працівників «почесних консульств іноземних країн в Україні».

"Фігуранти вписували персональні дані своїх клієнтів в «документи» і додавали їхні фотокартки. За зовнішнім виглядом підробка була високої якості і дуже нагадувала дипломатичні посвідчення встановленого зразка", - повідомляють правоохоронці.

За даними слідства, придбавши фальшивку, ухилянти використовували її, щоб ввести в оману представників ТЦК та СП і уникнути призову.

Фото: t.me/SBUkr


Крім того організатори "схеми" надавали своїм клієнтам поради щодо незаконного перетину кордону з використанням фейкових документів.

Вартість усього "пакету послуг" становила 10 тис. доларів з одного військовозобов’язаного.

"Фігуранти виготовляли підробки у підпільній типографії, яку організували на базі виробничих потужностей своїх знайомих. Співробітники СБУ затримали трьох організаторів оборудки "на гарячому", коли вони отримували гроші за організацію втечі ухилянта за кордон", - зазначають у СБУ.

Фото: t.me/SBUkr


На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 (замах на незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до «схеми». Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

  • 2 травня повідомлялось, що Служба безпеки й Нацполіція викрили в Україні 8 схем уникнення мобілізації. Серед фігурантів справ - колишній податківець на Черкащині, який через старі зв’язки продавав ухилянтам посади в громадських організаціях, аби ті могли виїхати за кордон.

Теги:
Україна
СБУ
мобілізація
Війна з Росією
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