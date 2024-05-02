Експодатківець через старі зв'язки "продавав" посади ухилянтам: СБУ та Нацполіція викрили 8 схем уникнення мобілізації
Служба безпеки й Нацполіція викрили в Україні 8 схем уникнення мобілізації. Серед фігурантів справ - колишній податківець на Черкащині, який через старі зв’язки продавав ухилянтам посади в громадських організаціях, аби ті могли виїхати за кордон
Про це повідомляє СБУ.
"За гроші фігуранти допомагали ухилянтам втекти за кордон, використовуючи підроблені документи або в обхід пропускних пунктів. Вартість таких "послуг" становила від 3 до 10 тис. американських доларів. Сума залежала від терміновості виїзду та різновиду "схеми", - зазначають у Службі.
Фото: СБУ
У Вінницькій області було викрито три схеми, які дозволяли чоловікам незаконно перетнути кордон. Затримано п’ятьох підозрюваних, троє з яких пропонували військовозобов’язаним втекти за межі України через прикордонні ділянки річки Дністер.
На Черкащині повідомили про підозру експодатківцю. Він "продавав" ухилянтам, використовуючи свої зв’язки, посади в різних громадських організаціях, що перевозять гуманітарну допомогу. Таким чином дані "працевлаштованих" чоловіків вносили до інформаційної системи "Шлях" як волонтерів. Після цього вони могли виїхати за кордон під виглядом водіїв-перевізників гуманітарних вантажів.
У Кіровоградській області затримано ділка: він продавав фіктивні довідки, у яких йшлось про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Зазначається, для отримання документа фігурант "звертався" до своїх спільників з місцевої ВЛК.
На Рівненщині затримано заступника керівника лікарні, який за гроші оформлював фіктивну групу інвалідності, аби чоловіки могли уникнути призову.
Фото: СБУ
На Львівщині підозру отримали два чоловіки: один торгував фальшивими довідками про зняття з військового обліку, інший - додавав до інформаційної системи "Шлях" інформацію для виїзду за кордон під виглядом волонтерів.
"Організаторам злочинних схем загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. А їхнім клієнтам – до 5 років ув’язнення", - резюмують у СБУ.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Фото: СБУ
- 12 березня СБУ викрила 5 нових схем для ухилянтів. У різних регіонах України затримали організаторів оборудок, які продавали військовозобов’язаним підроблені документи для втечі до ЄС.
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