Експодатківець через старі зв'язки "продавав" посади ухилянтам: СБУ та Нацполіція викрили 8 схем уникнення мобілізації

Про це повідомляє СБУ.

"За гроші фігуранти допомагали ухилянтам втекти за кордон, використовуючи підроблені документи або в обхід пропускних пунктів. Вартість таких "послуг" становила від 3 до 10 тис. американських доларів. Сума залежала від терміновості виїзду та різновиду "схеми", - зазначають у Службі.

Фото: СБУ

У Вінницькій області було викрито три схеми, які дозволяли чоловікам незаконно перетнути кордон. Затримано п’ятьох підозрюваних, троє з яких пропонували військовозобов’язаним втекти за межі України через прикордонні ділянки річки Дністер.

На Черкащині повідомили про підозру експодатківцю. Він "продавав" ухилянтам, використовуючи свої зв’язки, посади в різних громадських організаціях, що перевозять гуманітарну допомогу. Таким чином дані "працевлаштованих" чоловіків вносили до інформаційної системи "Шлях" як волонтерів. Після цього вони могли виїхати за кордон під виглядом водіїв-перевізників гуманітарних вантажів.

У Кіровоградській області затримано ділка: він продавав фіктивні довідки, у яких йшлось про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Зазначається, для отримання документа фігурант "звертався" до своїх спільників з місцевої ВЛК.

На Рівненщині затримано заступника керівника лікарні, який за гроші оформлював фіктивну групу інвалідності, аби чоловіки могли уникнути призову.

Фото: СБУ

На Львівщині підозру отримали два чоловіки: один торгував фальшивими довідками про зняття з військового обліку, інший - додавав до інформаційної системи "Шлях" інформацію для виїзду за кордон під виглядом волонтерів.

"Організаторам злочинних схем загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. А їхнім клієнтам – до 5 років ув’язнення", - резюмують у СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: СБУ