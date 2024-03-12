Посадовці медзакладів, адвокатка, благодійниця: СБУ викрили нові схеми для ухилянтів
СБУ викрила 5 нових схем для ухилянтів. У різних регіонах України затримали організаторів оборудок, які продавали військовозобов’язаним підроблені документи для втечі до ЄС
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Вартість підробок становила до 16 тис. доларів.
На Миколаївщині: нейтралізували злочинну групу, яка торгувала фіктивними довідками про непридатність до служби за станом здоров’я.
У справі фігурують очільниця місцевого благодійного фонду, яка підшукувала ухилянтів, та її спільниця - посадовиця лікарні.
Далі фальшивку передавали заступниці головного лікаря обласного центру медико-соціальної експертизи, яка "підтверджувала діагнози" ухилянтів та призначала їм групи інвалідності.
Таким чином більше 15 чоловіків планували використати це для виїзду до ЄС.
На Полтавщині: викрили місцеву адвокатку, яка за гроші пропонувала втікачам від призову два варіанти: надавала їм сфабриковані висновки ВЛК, або вносила до інформаційної системи «Шлях» для виїзду за кордон як водіїв міжнародних рейсів.
На Хмельниччині: ліквідували схему нелегальної міграції за кордон, до якої причетні лікар-психіатр військового шпиталю та представниця ВЛК. Вони продавали фіктивні довідки про "погане здоров’я".
На Прикарпатті: затримали ділка, який продавав ухилянтам підроблені висновки про інвалідність, які отримував через власні зв’язки в одному з київських центрів медико-соціальної експертизи.
У Львові: ліквідували канал втечі за кордон, що діяв під виглядом вантажних перевезень - затримали ділка, який оформлював своїх клієнтів водіями благодійного фонду.
Фото: Служба безпеки України
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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