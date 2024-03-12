Посадовці медзакладів, адвокатка, благодійниця: СБУ викрили нові схеми для ухилянтів

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Вартість підробок становила до 16 тис. доларів.

На Миколаївщині: нейтралізували злочинну групу, яка торгувала фіктивними довідками про непридатність до служби за станом здоров’я.

У справі фігурують очільниця місцевого благодійного фонду, яка підшукувала ухилянтів, та її спільниця - посадовиця лікарні.

Далі фальшивку передавали заступниці головного лікаря обласного центру медико-соціальної експертизи, яка "підтверджувала діагнози" ухилянтів та призначала їм групи інвалідності.

Таким чином більше 15 чоловіків планували використати це для виїзду до ЄС.

На Полтавщині: викрили місцеву адвокатку, яка за гроші пропонувала втікачам від призову два варіанти: надавала їм сфабриковані висновки ВЛК, або вносила до інформаційної системи «Шлях» для виїзду за кордон як водіїв міжнародних рейсів.

На Хмельниччині: ліквідували схему нелегальної міграції за кордон, до якої причетні лікар-психіатр військового шпиталю та представниця ВЛК. Вони продавали фіктивні довідки про "погане здоров’я".

На Прикарпатті: затримали ділка, який продавав ухилянтам підроблені висновки про інвалідність, які отримував через власні зв’язки в одному з київських центрів медико-соціальної експертизи.

У Львові: ліквідували канал втечі за кордон, що діяв під виглядом вантажних перевезень - затримали ділка, який оформлював своїх клієнтів водіями благодійного фонду.

Фото: Служба безпеки України

Співробітники ДПСУ затримали чоловіка у латексній масці, плащі-мантії та гідрокостюмі під час спроби незаконно перетнути кордон із Молдовою.

: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.