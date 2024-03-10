Магія поза Гоґвортсом: на кордоні з Молдовою спіймали ухилянта в костюмі лорда Волдеморта

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Порушником виявився мешканець Одеси.

"Чоловік перевтілився в міфічного персонажа, щоб непомітно пробратися до Молдови. Чи для того, щоб злякати прикордонників, чи сподівався, що такий вигляд допоможе йому бути непомітним", - зазначили у ДПСУ.

Під час затримання у чоловіка було виявлено монокуляр та термосумку, в яку поклав ніж, ліхтар, рукавиці.

Він планував вплав перетнути річку Турунчук, а потім Дністер.

Справу скеровано до суду.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.