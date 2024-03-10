Магія поза Гоґвортсом: на кордоні з Молдовою спіймали ухилянта в костюмі лорда Волдеморта
Співробітники ДПСУ затримали чоловіка у латексній масці, плащі-мантії та гідрокостюмі під час спроби незаконно перетнути кордон із Молдовою
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Порушником виявився мешканець Одеси.
"Чоловік перевтілився в міфічного персонажа, щоб непомітно пробратися до Молдови. Чи для того, щоб злякати прикордонників, чи сподівався, що такий вигляд допоможе йому бути непомітним", - зазначили у ДПСУ.
Під час затримання у чоловіка було виявлено монокуляр та термосумку, в яку поклав ніж, ліхтар, рукавиці.
Він планував вплав перетнути річку Турунчук, а потім Дністер.
Справу скеровано до суду.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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У Держприкордонслужбі заявили, що з початку повномасштабного вторгнення РФ викрито понад 360 злочинних груп, які допомагали ухилянтам незаконно перетинати кордон.
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