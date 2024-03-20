"Блогери" з пулу Медведчука й експоліцейський: СБУ затримала 6 "агітаторів", які виправдовували збройну агресію РФ

Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що фігуранти героїзували російських окупантів та закликали до захоплення всієї території нашої держави.

Так, на Черкащині викрили депутата Чигиринської міськради Володимира Гончарова, який публічно виправдовував воєнні злочини окупантів та чекав на захоплення області.

Посадовець поширював серед свого оточення антиукраїнські публікації. Деструктивний контент брав з прокремлівських інформресурсів та доповнював його "авторськими" дописами. Також задокументовано, що він був на прямому зв’язку з екснардепом-зрадником від забороненої Партії регіонів Володимиром Олійником, який переховується за кордоном.

У листуваннях з колишнім регіоналом посадовець повідомляв дезінформацію, якою дискредитував українських воїнів, та збирав для нього дані про настрої населення на Черкащині.

Крім того, затримано ще одного мешканця Черкащини, який поширював заклики до збройного захоплення державної влади в Україні. Щоб розповсюдити ворожу агітацію, він створив декілька телеграм- і фейсбук-спільнот та адміністрував Ютуб-канал.

У Києві ж викрили столичну блогерку, яка відбілювала підривну діяльність екснардепа-зрадника Медведчука та колаборанта Стремоусова. Для цього вона використовувала власні сторінки у соцмережах із загальною аудиторією понад 100 тисяч користувачів.

Крім того, на Дніпропетровщині СБУ викрила ще двох проросійських агітаторів: один з них – колишній правоохоронець, який вихваляв бойовиків окупаційних угруповань РФ.

Іншим фігурантом виявився мешканець Новомосковська. На особистій сторінці в соцмережі він поширював фейки про Сили оборони, які воюють на передовій.

На Донеччині також затримано жителя прифронтового району, який закликав бомбардувати Київ та героїзував бойовиків російського угруповання "Ахмат".

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.