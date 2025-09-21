Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Британських депутатів навчатимуть захищатися від шпигунів з РФ та Китаю

Британських депутатів навчатимуть захищатися від шпигунів з РФ та Китаю

Адріана Муллаянова
21 вересня, 2025 неділя
14:59
Світ

Британська контррозвідка MI5 готує перші в історії рекомендації для депутатів щодо захисту від іноземного шпигунства та втручання, зокрема з боку Росії й Китаю

Зміст

Про це повідомляє  The Sunday Times.

Національне управління захисту та безпеки, підрозділ MI5, підготує документ для депутатів із високим рівнем ризику. У ньому парламентарів попередять про загрози з боку іноземних держав та нададуть рекомендації щодо заходів безпеки. Наприклад, поради щодо найняття помічників, безпечного користування соцмережами та поїздок за кордон, включаючи заклик не залишати телефони та ноутбуки без нагляду в готелях. Поради опублікують протягом кількох тижнів.

Депутатам також рекомендують звертатися до Національного центру кібербезпеки, який контролюватиме їхні електронні пристрої та інформуватиме про можливі загрози, повідомляє видання. Центр позиціонує себе як незалежний від уряду і зазначає, що головними джерелами іноземного втручання вважаються Китай та Росія.

Передумови цих рекомендацій

Рішення про рекомендації для депутатів ухвалено після гучної справи проти колишнього парламентського дослідника Кріса Кеша та науковця з Оксфордширу Крістофера Беррі, яких раніше звинувачували у шпигунстві на користь Китаю.

Кріс Кеш, 30-річний колишній парламентський дослідник, працював із високопосадовцями Консервативної партії та очолював Китайську дослідницьку групу в парламенті. Крістофер Беррі, 33-річний науковець з Оксфордширу, викладав у Китаї з 2015 року. Обох звинувачували у передачі конфіденційної інформації, що могла зашкодити національній безпеці Великої Британії.

Читайте також: Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення трьом чоловікам із подвійним громадянством у шпигунстві на користь Росії

 У квітні 2024 року Кеша та Беррі заарештували та звинуватили у наданні інформації, що завдає шкоди інтересам держави, з порушенням Закону про державну таємницю, у період з грудня 2021 року по лютий 2023 року. Reuters пише, що у вересні 2025 року прокуратура несподівано зняла всі звинувачення, заявивши про недостатність доказів. Це рішення викликало занепокоєння серед урядовців і депутатів, які вважають, що випадок показав уразливість британського парламенту до іноземного втручання.

 Міністр безпеки Ден Джарвіс заявив у парламенті, що він "надзвичайно розчарований" рішенням не передавати справу до суду, і що уряд "залишається серйозно стурбований загрозою китайського шпигунства". Він додав, що міністерство закордонних справ Великої Британії зв'язалося з посольством Китаю в Лондоні, щоб "чітко заявити, що ми не потерпимо жодної діяльності, яка втручається в нашу демократію". 

Посольство Китаю у Лондоні своєю чергою заявило, що звинувачення Китаю в тому, що він доручив британським громадянам викрадати розвідувальні дані, є сфабрикованими та злісним наклепом. "Ми закликаємо певних осіб у Великій Британії припинити цей самоорганізований антикитайський політичний фарс", – йдеться у заяві посольства.

  • Раніше повідомлялось, що суд у Великій Британії визнав винними шістьох громадян Болгарії в участі у російській шпигунській мережі. Їх засудили до ув'язнення;
  • Лідер продемократичної організації в Нью-Йорку визнав провину у шпигунстві на користь Китаю. 
Новини
Китай
Шпигунський скандал
Велика Британiя
