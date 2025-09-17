Лідер продемократичної організації в Нью-Йорку визнав провину у шпигунстві на користь Китаю

Про це пише Associated Press та United States Attorney's Office.

68-річний Юаньцзюнь Ван, який проживає у районі Флашинг, Квінз, був відомим критиком Комуністичної партії Китаю та заснував продемократичну некомерційну організацію. Він регулярно брав участь у протестах біля китайського консульства у Нью-Йорку.

За даними прокуратури США, Юаньцзюнь Ван, який заснував у Нью-Йорку організацію "Східна штаб-квартира Китайської демократичної партії США" та регулярно брав участь у протестах біля консульства КНР, одночасно співпрацював з китайськими спецслужбами. Він передавав Міністерству державної безпеки Китаю інформацію про дисидентів, правозахисників і протестні заходи.

Слідство встановило, що Ван вів електронні "щоденники", доступ до яких мали представники китайської розвідки. У цих "щоденниках" містилися деталі приватного спілкування з активістами, їхні контакти, інформація про адвокатів і дані щодо мітингів, зокрема протесту в Манхеттені у 2023 році, присвяченого жертвам подій на площі Тяньаньмень.

Йому пред’явлено звинувачення у змові з метою роботи агентом іноземної держави без належної реєстрації, незаконному володінні зброєю та наданні неправдивих свідчень правоохоронцям.

"Обвинувальний акт міг би нагадувати сюжет шпигунського роману, але докази того, що підсудний був агентом китайського уряду, напрочуд реальні", — заявив прокурор США Бреон Піс.

Ван отримав політичний притулок у США у 2002 році після 12 років ув’язнення в Китаї за участь у протестах 1989 року. Згодом він став громадянином США та мав довіру продемократичних активістів з Гонконгу, Тайваню, Сіньцзяну й Тибету, відкрито виступаючи проти китайського режиму.

Його арештували в серпні 2024 року. Ван визнав провину у змові щодо діяльності як незареєстрований агент іноземного уряду. Вирок мають оголосити в січні 2026 року. Йому загрожує до п’яти років ув’язнення.