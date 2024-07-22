ДБР викрило посадовця, який присвоїв кошти на будівництво водогону для військових

Про це поінформувала пресслужба ДБР.

"За даними слідства, посадовець уклав договір із приватним підприємством на будівництво водогону для одного зі збройних формувань регіону. Вартість робіт склала майже один мільйон гривень. Утім будівництво залишилось лише на папері, а гроші полковник і підприємець розділили між собою", - йдеться у повідомленні.

"Через такі махінації бюджету завдано збитків на майже мільйон гривень", - додали в ДБР.

Там зазначили, що колишньому посадовцю повідомили про підозру у недбалому ставленні до військової служби (ч. 3 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.

Разом із тим керівника підприємства обвинувачують у зловживанні та службовому підробленні (ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України).

Розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.